Bourse aux jouets et vêtements le bourg Raucoules, 19 novembre 2023, Raucoules.

Raucoules,Haute-Loire

Familles rurales et le conseil municipal des jeunes organisent une bourse aux jouets, vêtements, puériculture, de 8h à 13h.



Les personnes souhaitant exposer peuvent s’inscrire auprès de Cindy Chapelon au 06.77.11.48.14 avant le 10/11/2023.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . .

le bourg salle des fêtes

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Familles rurales and the municipal youth council are organizing a toy, clothing and childcare market from 8am to 1pm.



Those wishing to exhibit can register with Cindy Chapelon on 06.77.11.48.14 before 10/11/2023

Familles rurales y el consejo municipal de la juventud organizan un mercadillo de juguetes, ropa y puericultura de 8.00 a 13.00 horas.



Quienes deseen exponer pueden inscribirse con Cindy Chapelon en el 06.77.11.48.14 antes del 10/11/2023

Familles rurales und der Jugendgemeinderat organisieren von 8 bis 13 Uhr eine Börse für Spielzeug, Kleidung und Kinderpflege.



Wer ausstellen möchte, kann sich vor dem 10/11/2023 bei Cindy Chapelon unter 06.77.11.48.14 anmelden

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme du pays de Montfaucon