Quinsac Projet mandature : Périgueux – Nontron Le bourg Quinsac, 9 septembre 2023, Quinsac. Projet mandature : Périgueux – Nontron Samedi 9 septembre, 09h00 Le bourg Récolte de PDT à bas prix Présentation de l’action dans les écoles Dons Banque alimentaire de Dordogne/restos du cœur : à déterminer Collaboration avec l’espace socio-culturel « Le ruban vert » – Animations Expo vieux matériel agricole Collaboration avec un cheval de trait Marché de producteurs Dégustation de produits locaux Animations tous publics Le bourg 24530 QUINSAC Quinsac 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Dordogne, Quinsac

