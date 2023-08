Fête de la bière Le bourg Queyssac, 2 septembre 2023, Queyssac.

Queyssac,Dordogne

7 brasseurs de la région aux noms évocateurs seront présents pour présenter et vendre leurs bières

( la libellule – la lutine – la plume et l’épi – ici on brasse – la nové et l’effrontée).

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . .

Le bourg

Queyssac 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



7 local brewers with evocative names will be on hand to present and sell their beers

( la libellule – la lutine – la plume et l?épi – ici on brasse – la nové et l?effrontée)

7 cerveceros locales con nombres evocadores estarán presentes para presentar y vender sus cervezas

( la libellule – la lutine – la plume et l?épi – ici on brasse – la nové et l?effrontée)

7 Brauer aus der Region mit klangvollen Namen werden anwesend sein, um ihre Biere vorzustellen und zu verkaufen

( la libellule – la lutine – la plume et l’épi – ici on brasse – la nové und l’effrontée)

Mise à jour le 2023-08-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides