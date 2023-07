Fête de la Madeleine Le bourg Poulaines, 23 juillet 2023, Poulaines.

Poulaines,Indre

Fête de la Madeleine dans le village de Poulaines, au nord du département de l’Indre et à proximité de Valençay, avec de nombreuses animations tout au long de la journée..

2023-07-23 fin : 2023-07-23 . EUR.

Le bourg

Poulaines 36210 Indre Centre-Val de Loire



Fête de la Madeleine in the village of Poulaines, in the north of the Indre department and close to Valençay, with numerous activities throughout the day.

Fiesta de la Magdalena en el pueblo de Poulaines, al norte del departamento de Indre y cerca de Valençay, con numerosas animaciones durante todo el día.

Madeleine-Fest im Dorf Poulaines, im Norden des Departements Indre und in der Nähe von Valençay, mit zahlreichen Veranstaltungen den ganzen Tag über.

Mise à jour le 2023-06-26 par BERRY