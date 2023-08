Journées européennes du patrimoine : visite du village et de la commanderie Le bourg Pondaurat, 16 septembre 2023, Pondaurat.

Pondaurat,Gironde

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église et la commanderie de Pondaurat ouvriront leurs portes pour une visite guidée. Rendez-vous sur la place de l’église à 15 h pour le départ..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 16:30:00. EUR.

Le bourg Parking de l’église Saint-Antoine

Pondaurat 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the European Heritage Days, the church and commandery of Pondaurat will open their doors for a guided tour. Depart from the church square at 3pm.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la iglesia y la comandería de Pondaurat abrirán sus puertas para una visita guiada. Cita en la plaza de la iglesia a las 15.00 h para el inicio de la visita.

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnen die Kirche und die Kommandantur von Pondaurat ihre Türen für eine geführte Besichtigung. Wir treffen uns um 15 Uhr auf dem Kirchplatz zur Abfahrt.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT de l’Entre-deux-Mers