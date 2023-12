Un avant goût de Noël Le bourg Pomport, 4 décembre 2023, Pomport.

Pomport,Dordogne

Une journée avec un marché de Noël, un village food truck, une buvette, la grande parade de Noël à 11h et 15h, des balades gratuites en calèche et de nombreuses autres surprises !.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Le bourg

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day with a Christmas market, a food truck village, a refreshment stand, the big Christmas parade at 11am and 3pm, free horse-drawn carriage rides and lots of other surprises!

Un día con un mercado navideño, una aldea de food trucks, un puesto de refrescos, el gran desfile de Navidad a las 11.00 y a las 15.00 horas, paseos gratuitos en coche de caballos y muchas otras sorpresas

Ein Tag mit einem Weihnachtsmarkt, einem Foodtruck-Dorf, einem Getränkestand, der großen Weihnachtsparade um 11 und 15 Uhr, kostenlosen Kutschfahrten und vielen anderen Überraschungen!

Mise à jour le 2023-11-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides