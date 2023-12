Un avant goût de Noël Le bourg Pomport, 4 décembre 2023, Pomport.

Pomport,Dordogne

Une soirée autour d’un repas, d’une animation musicale et d’une soirée dansante !

Le repas est sur réservation jusqu’au 11/12/23. Tarif adulte : 20€ et tarif enfant (jusqu’à 10 ans) : 10€.

Pensez à porter vos couverts !.

Le bourg

Pomport 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



An evening of food, music and dancing!

Reservations required until 11/12/23. Adult price: 20? and child price (up to 10 years): 10?

Remember to bring your own cutlery!

¡Una noche de comida, música y baile!

La cena puede reservarse hasta el 23/12/11. Precio adulto: 20? y precio niño (hasta 10 años): 10?

No olvides traer los cubiertos

Ein Abend rund um ein Essen, musikalische Unterhaltung und einen Tanzabend!

Das Essen kann bis zum 11.12.23 reserviert werden. Preis für Erwachsene: 20? und Preis für Kinder (bis 10 Jahre): 10?

Denken Sie daran, Ihr Besteck mitzubringen!

