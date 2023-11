Penne s’illumine Le Bourg Penne-d’Agenais, 2 décembre 2023, Penne-d'Agenais.

Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne

La ville de Penne d’Agenais vous donne rendez-vous le 2 décembre pour profiter de nombreuses activités. 14h : Marché d’artisans créateurs, 16h : photo avec le Père Noël, 18h : retraite aux flambeaux, 19h : Feu d’artifice et 20h : Vocal Color, concert de gospel..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. EUR.

Le Bourg

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The town of Penne d’Agenais will meet you on December 2 to enjoy many activities. 2 p.m.: Creative artisan market, 4 p.m.: photo with Santa Claus, 6 p.m.: torchlight procession, 7 p.m.: Fireworks and 8 p.m.: Vocal Color, gospel concert.

El 2 de diciembre, la ciudad de Penne d’Agenais le invita a disfrutar de un amplio abanico de actividades. a las 14:00 h: Mercado artesanal, a las 16:00 h: Foto con Papá Noel, a las 18:00 h: Procesión de antorchas, a las 19:00 h: Fuegos artificiales y a las 20:00 h: Vocal Color, concierto gospel.

Die Stadt Penne d’Agenais lädt Sie am 2. Dezember ein, um von zahlreichen Aktivitäten zu profitieren. 14 Uhr: Kunsthandwerkermarkt, 16 Uhr: Foto mit dem Weihnachtsmann, 18 Uhr: Fackelzug, 19 Uhr: Feuerwerk und 20 Uhr: Vocal Color, Gospelkonzert.

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Fumel – Vallée du Lot