Réveillon de la Saint-Sylvestre à Payrignac Le Bourg Payrignac, 31 décembre 2023, Payrignac.

Payrignac Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31

Proposé par le restaurant l’Occitan.

Menu de la Saint-Sylvestre :

Cocktail de Bienvenue

Soupe champenoise ou cocktail sans alcool

et ses amusettes

Terrine de foie gras entier et son chutney

Cassolette de Saint-Jacques et poireaux sauce safranée

Médaillon de mignon de veau sauce aux cèpes, accompagné de ses légumes

Rocamadour sur lit de salade

Saint-Honoré

café

Forfait accords mets et vins à 16€ : 1 verre de vin blanc, un verre de vin rouge et une coupe de Champagne.

Réservation souhaitée avant le 30 /12/2023

.

Le Bourg Restaurant l’Occitan

Payrignac 46300 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT Gourdon