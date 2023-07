Festival des arts de la rue « Les Pieds dans les Etoiles » à Parfouru-sur-Odon Le bourg Parfouru-sur-Odon, 1 juillet 2023, Parfouru-sur-Odon.

Parfouru-sur-Odon,Calvados

Le temps d’un week-end, venez explorer, déambuler et profiter de propositions artistiques éclectiques du Festival « Les Pieds dans les étoiles » qui clôt la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom.

L’occasion, dans la journée, de venir découvrir théâtre, cirque, acrobaties,… en accès libre et gratuit.

Et à la tombée de la nuit, sous les étoiles, entrez sous le Chapiteau et laissez vous emporter !

Le Festival « Les Pieds dans les Etoiles » c’est une douce rêverie, un moment de partage et de convivialité sur notre territoire !

Découvrez le programme complet en lien dans les contacts.

Samedi 2023-07-01

Le bourg

Parfouru-sur-Odon 14310 Calvados Normandie



Over the course of a weekend, come and explore, stroll and enjoy the eclectic artistic offerings of the « Les Pieds dans les étoiles » Festival, which closes the Pré-Bocage Intercom cultural season.

During the day, come and discover theater, circus, acrobatics… with free access.

And at nightfall, under the stars, enter the Chapiteau and let yourself be carried away!

The Festival « Les Pieds dans les Etoiles » is a sweet reverie, a moment of sharing and conviviality on our territory!

Discover the full program by clicking on contacts

Durante un fin de semana, venga a descubrir, pasear y disfrutar de la ecléctica oferta artística del Festival « Les Pieds dans les étoiles », que clausura la temporada cultural de Pré-Bocage Intercom.

Durante el día, venga a descubrir el teatro, el circo, las acrobacias… con acceso gratuito.

Y al anochecer, bajo las estrellas, entre en la Gran Carpa y ¡déjese llevar!

El Festival « Les Pieds dans les Etoiles » es una suave ensoñación, un momento para compartir y convivir en nuestra región

Consulte el programa completo en la sección de contactos

Ein Wochenende lang können Sie die eklektischen künstlerischen Angebote des Festivals « Les Pieds dans les étoiles », das die Kultursaison von Pré-Bocage Intercom abschließt, erkunden, umherwandern und genießen.

Tagsüber haben Sie die Gelegenheit, Theater, Zirkus, Akrobatik usw. bei freiem Eintritt zu entdecken.

Und wenn die Nacht hereinbricht, betreten Sie unter dem Sternenhimmel das Zirkuszelt und lassen Sie sich mitreißen!

Das Festival « Les Pieds dans les Etoiles » ist eine süße Träumerei, ein Moment des Teilens und der Geselligkeit in unserer Region!

Entdecken Sie das vollständige Programm als Link in den Kontakten

