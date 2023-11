Marché de Noel à Illats Le Bourg-Ouest Illats, 3 décembre 2023, Illats.

Illats,Gironde

Venez découvrir le marché de Noel d’Illats

Artisans, créateurs, producteurs seront de la partie.

De bonnes idées pour vos cadeaux et repas de Noël !.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Le Bourg-Ouest

Illats 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come to discover the Christmas market of Illats

Craftsmen, creators, producers will be there

Good ideas for your Christmas gifts and meals!

Ven a descubrir el mercado de Navidad de Illats

Los artesanos, creadores y productores estarán presentes

¡Buenas ideas para tus regalos y comidas de Navidad!

Entdecken Sie den Weihnachtsmarkt von Illats

Kunsthandwerker, Designer und Produzenten sind mit von der Partie

Gute Ideen für Ihre Weihnachtsgeschenke und Ihr Weihnachtsessen!

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Cadillac-Podensac