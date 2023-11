Le P’tit marché Le Bourg Orliac-de-Bar, 5 novembre 2023, Orliac-de-Bar.

Orliac-de-Bar,Corrèze

C’est quoi : un petit marché local – Programme : Créateurs/Créatrices – Artisans/Artisanes – Food Truck -.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 20:00:00. .

Le Bourg

Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



What it is: a small local market – Program: Designers – Artisans – Food Truck –

Qué es: un pequeño mercado local – Programa: Diseñadores – Artesanos – Food Truck –

Was ist das: ein kleiner lokaler Markt – Programm: Designer/innen – Kunsthandwerker/innen – Food Truck –

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze