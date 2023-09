Marché des créateurs Le Bourg Orliac-de-Bar, 16 septembre 2023, Orliac-de-Bar.

Orliac-de-Bar,Corrèze

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la municipalité d’Orliac-de-Bar (19) organise son deuxième marché des créateurs corréziens. Après une première édition en 2022 qui a réuni plus de 20 créateurs et 300 visiteurs, il a été décidé de poursuivre l’expérience. Pour cette année, plus de 30 créateurs seront présents et certains organiseront même des ateliers, comme la technique de pergamano (dentelle sur papier), de boutis (broderie au cordon serti donnant du relief au tissu ou encore de poinct de Tulle (dentelle à l’aiguille). Ce sont tous les lieux du bourg qui seront ainsi investis : la halle, le bourg, l’église, la salle des fêtes.

Il sera ainsi possible de découvrir des vanniers, céramistes, aquarellistes, des travailleurs d’émaux sur cuivre, des ébénistes, des créateurs de bijoux ou qui travaillent les tissus..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:30:00. .

Le Bourg

Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



On the occasion of the Journées du Patrimoine (Heritage Days), the municipality of Orliac-de-Bar (19) is organizing its second corréziens designer market. After a first edition in 2022, which brought together over 20 designers and 300 visitors, it has been decided to continue the experiment. This year, more than 30 designers will be present, and some will even be organizing workshops, such as pergamano (paper lace), boutis (crimped cord embroidery giving relief to fabric) or poinct de Tulle (needle lace). All parts of the village will be involved: the market hall, the village, the church and the village hall.

You’ll be able to discover basket-makers, ceramists, watercolorists, copper enamellers, cabinet-makers, jewelry designers and fabric artists.

Coincidiendo con las Journées du Patrimoine (Jornadas del Patrimonio), la ciudad de Orliac-de-Bar (19) organiza su segundo mercado de diseñadores corréziens. Tras la primera edición en 2022, que reunió a más de 20 diseñadores y 300 visitantes, se ha decidido continuar la experiencia. Este año estarán presentes más de 30 diseñadores, y algunos incluso organizarán talleres, como pergamano (encaje sobre papel), boutis (bordado con un cordón engarzado que da relieve al tejido) o poinct de Tulle (encaje de aguja). Participarán todas las zonas del pueblo: el mercado, la aldea, la iglesia y el ayuntamiento.

Los visitantes podrán descubrir a cesteros, ceramistas, acuarelistas, esmaltadores de cobre, ebanistas, diseñadores de joyas y artistas del tejido.

Anlässlich der Tage des Kulturerbes veranstaltet die Gemeinde Orliac-de-Bar (19) ihren zweiten Markt der corrézischen Kunstschaffenden. Nach der ersten Veranstaltung im Jahr 2022, an der mehr als 20 Kreative und 300 Besucher teilnahmen, wurde beschlossen, das Experiment fortzusetzen. In diesem Jahr werden mehr als 30 Designer anwesend sein und einige von ihnen werden sogar Workshops anbieten, z. B. zur Technik des Pergamano (Spitze auf Papier), des Boutis (Stickerei mit gecrimpter Kordel, die dem Stoff ein Relief verleiht) oder des Poinct de Tulle (Nadelspitze). Alle Orte des Dorfes werden bespielt: die Markthalle, der Marktplatz, die Kirche und der Festsaal.

So können Sie Korbflechter, Keramiker, Aquarellisten, Kupferschmelzer, Tischler, Schmuckdesigner und Stoffarbeiter entdecken.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze