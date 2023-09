Repas concert avec Les Roses du Bocage à Mesnil Clinchamps Le Bourg Noues de Sienne, 30 septembre 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

L’association Roses du Bocage organise une soirée de clôture (repas/concert) avant leur départ au Maroc le 9 octobre.

Ouvert à tous ! N’hésitez pas à faire une table avec votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins.

D’autres surprises vous attendent, bonne ambiance garantie !

Buvette sur place..

2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Le Bourg Mesnil Clinchamps

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



The Roses du Bocage association is organizing a closing evening (meal/concert) before their departure for Morocco on October 9.

Open to all! Don’t hesitate to bring your family, friends, colleagues and neighbors.

Other surprises await you, and a great atmosphere is guaranteed!

Refreshments on site.

La asociación Roses du Bocage organiza una velada de clausura (comida/concierto) antes de su partida hacia Marruecos el 9 de octubre.

Abierto a todos No dude en traer a su familia, amigos, colegas y vecinos.

No faltarán las sorpresas y el buen ambiente

Refrescos in situ.

Der Verein Roses du Bocage organisiert einen Abschlussabend (Essen/Konzert) vor ihrer Abreise nach Marokko am 9. Oktober.

Offen für alle! Zögern Sie nicht, einen Tisch mit Ihrer Familie, Ihren Freunden, Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn zu machen.

Weitere Überraschungen warten auf Sie, gute Stimmung garantiert!

Getränke vor Ort.

