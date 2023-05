Fête de la Musique à Saint-Manvieu-Bocage : Mes Souliers sont rouges Le Bourg, 21 juin 2023, Noues de Sienne.

Noues de Sienne,Calvados

30ème édition exceptionnelle de la fête de la musique à St Manvieu-Bocage qui accueille le groupe Mes Souliers sont rouges ! Sans oublier KiddyBoum (la boum des enfants), Pillbox desorder (rock garage)… restauration et buvette sur place..

Le Bourg Saint-Manvieu-Bocage

Noues de Sienne 14380 Calvados Normandie



30th exceptional edition of the music festival in St Manvieu-Bocage which welcomes the group Mes Souliers sont rouges ! Without forgetting KiddyBoum (children’s party), Pillbox desorder (garage rock)… food and drinks on site.

¡30ª edición del festival de música de St Manvieu-Bocage que acoge al grupo Mes Souliers sont rouges ! Sin olvidar KiddyBoum (baile infantil), Pillbox desorder (garage rock)… comida y bebida disponibles in situ.

30. außergewöhnliche Ausgabe des Musikfestes in St Manvieu-Bocage, das die Gruppe Mes Souliers sont rouges (Meine Schuhe sind rot) empfängt! Nicht zu vergessen KiddyBoum (die Kinder-Boum), Pillbox desorder (Garagen-Rock)… Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche