Marché hebdomadaire la Coquille Le Bourg Nord La Coquille, 30 novembre 2023, La Coquille.

La Coquille,Dordogne

Tous les jeudis matins retrouvez quelques producteurs place de l’église..

2023-11-30 fin : 2023-11-30 12:30:00. .

Le Bourg Nord Place de l’église

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Every thursday morning, you can find some producers at the church square.

Todos los jueves por la mañana puedes encontrar a algunos de los productores en la plaza de la iglesia.

Jeden Donnerstagmorgen finden Sie einige Produzenten auf dem Place de l’Eglise.

Mise à jour le 2023-11-22 par Isle-Auvézère