Journées Européennes du Patrimoine : visite de l’église Le bourg Noailles, 16 septembre 2023, Noailles.

Noailles,Corrèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Commission Patrimoine de Noailles organise une visite commentée de l’église, qui date des XIè et XIIè siècles.

Samedi et dimanche de 10h à 12h..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Le bourg

Noailles 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, the Noailles Heritage Commission is organizing a guided tour of the church, which dates back to the 11th and 12th centuries.

Saturday and Sunday from 10am to 12pm.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Comisión del Patrimonio de Noailles organiza una visita guiada a la iglesia, que data de los siglos XI y XII.

Sábado y domingo de 10.00 a 12.00 h.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals organisiert die Kommission für das Kulturerbe von Noailles eine kommentierte Besichtigung der Kirche, die aus dem 11. und 12. Jahrhundert stammt.

Samstag und Sonntag von 10.00 bis 12.00 Uhr.

