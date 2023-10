Octobre rose – La Néovienne Le bourg Néoux, 22 octobre 2023, Néoux.

Néoux,Creuse

Marche de 6 km, rendez-vous à 15h devant la mairie, participation libre

Vente de T-shirts, crêpes et cidre – Les bénéfices iront à la ligue contre le Cancer

Inscription conseillée avant le 18 octobre 05 55 66 81 89 / 06 32 63 84 13

Organisé par l’association Néoux Rencontres.

2023-10-22

Le bourg

Néoux 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine



6 km walk, meeting at 3 p.m. in front of the town hall, free participation

Sale of T-shirts, crêpes and cider – Profits go to the Ligue contre le Cancer

Registration recommended before October 18 05 55 66 81 89 / 06 32 63 84 13

Organized by association Néoux Rencontres

Marcha de 6 km, encuentro a las 15.00 horas frente al ayuntamiento, participación libre

Venta de camisetas, crepes y sidra – Los beneficios se destinarán a la Liga contra el Cáncer

Inscripción recomendada antes del 18 de octubre 05 55 66 81 89 / 06 32 63 84 13

Organizado por la asociación Néoux Rencontres

Wanderung von 6 km, Treffpunkt um 15 Uhr vor dem Rathaus, freie Teilnahme

Verkauf von T-Shirts, Crêpes und Cidre – Der Erlös geht an die Krebsliga

Anmeldung empfohlen vor dem 18. Oktober 05 55 66 81 89 / 06 32 63 84 13

Organisiert vom Verein Néoux Rencontres

Mise à jour le 2023-10-14 par Creuse Tourisme