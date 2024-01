34ème édition de la Course des Deux Ponts Le bourg Nedde, samedi 3 août 2024.

Nedde Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03 16:00:00

fin : 2024-08-03

Depuis un demi siècle la commune de Nedde se mobilise pour offrir 3 jours de fête dans la plus pure tradition des villages Limousin : chars fleuris, bal trad, ambiance festive… La course des Deux Ponts, épreuve internationale, à lieu le samedi, en pleine nature, dans le cadre de la Fête de Nedde. Repas avec animation musicale à partir de 20h au parc. Rdv à partir de 16h, dans le bourg.

Le bourg

Nedde 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



