Marché de Noël Le Bourg Naves Catégories d’Évènement: Corrèze

Naves Marché de Noël Le Bourg Naves, 17 décembre 2023, Naves. Naves,Corrèze Marché de Noël – Crêpes – Bol de soupe – Buvette – Assiette d’huîtres -.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:00:00. .

Le Bourg Salle du Pré Bourru

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Christmas market – Pancakes – Bowl of soup – Refreshment bar – Plate of oysters – Mercado de Navidad – Tortitas – Tazón de sopa – Barra de refrescos – Plato de ostras – Weihnachtsmarkt – Crêpes – Suppenschüssel – Getränkestand – Austernteller – – Mise à jour le 2023-10-26 par Corrèze Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Corrèze, Naves Autres Lieu Le Bourg Adresse Le Bourg Salle du Pré Bourru Ville Naves Departement Corrèze Lieu Ville Le Bourg Naves latitude longitude 45.3167789;1.77011548

Le Bourg Naves Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naves/