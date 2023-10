Téléthon: repas Le Navarin des grands-mères Le bourg Nastringues, 11 novembre 2023, Nastringues.

Nastringues,Dordogne

L’Amicale de Nastringues organise le repas » La Navarin des Grands-Mères » au profit du Téléthon Cantonal.

Tarifs : 15 euros pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

Porter ses couverts..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . .

Le bourg Salle des fêtes

Nastringues 24230 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Amicale de Nastringues organizes the « Navarin des Grand-Mères » meal in aid of the Téléthon Cantonal.

Prices: 15 euros for adults, free for children under 12.

Bring your own cutlery.

La Amicale de Nastringues organiza la comida « Navarin des Grand-Mères » a beneficio del Téléthon Cantonal.

Precios: 15 euros para los adultos, gratis para los menores de 12 años.

Traiga sus propios cubiertos.

Die Amicale de Nastringues organisiert das Essen « La Navarin des Grands-Mères » zugunsten des kantonalen Telethons.

Preise: 15 Euro für Erwachsene, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Besteck mitbringen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides