Naillat fête le 14 juillet le bourg Naillat, 14 juillet 2023, Naillat.

Naillat,Creuse

Dès le matin, randonnées cycliste et pédestre ( inscription cycliste dès 8h et départ cycliste 8h30), animation toute l’après-midi ( course de tracteur tondeuse……), suivi d’un feu d’artifice et d’un bal animé.

Fête foraine et buvette toute la journée, restauration sur place.

Rens 05 55 89 07 27..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 23:30:00. EUR.

le bourg

Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



In the morning, cycle and pedestrian rides (cycle registration from 8am and cycle departure at 8:30am), entertainment all afternoon (lawnmower tractor race……), followed by fireworks and a lively dance.

Fairground and refreshment stalls all day, on-site catering.

Rens 05 55 89 07 27.

Por la mañana, paseos en bicicleta y a pie (inscripción de bicicletas a partir de las 8.00 h y salida de bicicletas a las 8.30 h), animación toda la tarde (carrera de tractores cortacésped……), seguida de fuegos artificiales y un animado baile.

Parque de atracciones y chiringuitos durante todo el día, restauración in situ.

Información: 05 55 89 07 27.

Ab dem Morgen Rad- und Wandertouren (Anmeldung für Radfahrer ab 8 Uhr und Start für Radfahrer 8.30 Uhr), Unterhaltung den ganzen Nachmittag über (Mähtraktorrennen……), gefolgt von einem Feuerwerk und einem Tanz mit Animation.

Jahrmarkt und Getränkestand den ganzen Tag, Verpflegung vor Ort.

Auskunft: 05 55 89 07 27.

Mise à jour le 2023-03-11 par Creuse Tourisme