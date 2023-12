Repas Réveillon et 1er de l’an – Auberge du Château Le Bourg Muret-le-Château, 1 décembre 2023, Muret-le-Château.

Muret-le-Château,Aveyron

Repas pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et pour le 1er de l’an proposé par l’Auberge du Château..

2023-12-31 fin : 2024-01-01 . 137 EUR.

Le Bourg

Muret-le-Château 12330 Aveyron Occitanie



New Year’s Eve and New Year’s Day meals offered by the Auberge du Château.

Comidas de Nochevieja y Año Nuevo ofrecidas por el Auberge du Château.

Mahlzeiten für Silvester und den Neujahrstag werden von der Auberge du Château angeboten.

Mise à jour le 2023-11-25 par OFFICE DE TOURISME de CONQUES-MARCILLAC