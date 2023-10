Marché de Noël Le bourg Mouhers, 10 décembre 2023, Mouhers.

Mouhers,Indre

Marché de Noël avec producteurs locaux et artisans d’art, exposition, concert….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 18:00:00. EUR.

Le bourg

Mouhers 36340 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market with local producers and art craftsmen, exhibition, concert…

Mercado de Navidad con productores y artesanos locales, exposición, concierto…

Weihnachtsmarkt mit lokalen Produzenten und Kunsthandwerkern, Ausstellung, Konzert…

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Pays de George Sand