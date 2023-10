Salon du bien-être Le bourg Morizès, 4 novembre 2023, Morizès.

Morizès,Gironde

Deux journées dédiées à la rencontre avec divers thérapeutes et artistes, magnétiseurs, voyants, créateurs de bijoux et pierres, lithothérapie, conseil en image, diététiciens, tarot, décorations, shiatsu et pleins d’autres artisans et professionnels du bien-être à découvrir sur place..

2023-11-04 fin : 2023-11-05 19:00:00. EUR.

Le bourg Salle polyvalente

Morizès 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two days dedicated to meeting with various therapists and artists, magnetizers, clairvoyants, jewelry and stone designers, lithotherapy, image consulting, dieticians, tarot, decorations, shiatsu and many other artisans and wellness professionals to discover on site.

Dos días dedicados al encuentro con diversos terapeutas y artistas, magnetistas, videntes, diseñadores de joyas y piedras, litoterapia, asesores de imagen, dietistas, tarotistas, decoradores, shiatsu y muchos otros artesanos y profesionales del bienestar para descubrir in situ.

Zwei Tage, die der Begegnung mit verschiedenen Therapeuten und Künstlern, Magnetiseuren, Wahrsagern, Schmuck- und Steindesignern, Lithotherapie, Imageberatung, Ernährungsberatern, Tarotkarten, Dekorationen, Shiatsu und vielen anderen Handwerkern und Wellness-Profis gewidmet sind, die Sie vor Ort entdecken können.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT de l’Entre-deux-Mers