Bal pour les familles Amélie Vayssade et MADOHEJ Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71) Bal pour les familles Amélie Vayssade et MADOHEJ Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71), 2 novembre 2023, . Bal pour les familles Amélie Vayssade et MADOHEJ Jeudi 2 novembre, 14h00 Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71) 6 « BAL DES ANIMAUX »**BAL FOLK POUR LES FAMILLES** 14h à la Salle des fêtes de Montpont-en-Bresse Venez danser en famille à notre bal des animaux ! Amélie Vayssade, animatrice de danses et le groupe de musiciens Madohej vous initieront aux danses traditionnelles pour un moment unique avec vos enfants ou petits enfants ! À vos déguisements ! Sur place buvette par la Grange Rougeet crêpes par l’APE du RPI de Montpont-en-Bresse et La Chapelle-Naude DURÉE : 1h30 Achetez vos places ici ! source : événement Bal pour les familles Amélie Vayssade et MADOHEJ publié sur AgendaTrad Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71) 10, Place du 19 Mars 1962

Le Bourg, 71470 Montpont-en-Bresse, France [{« link »: « https://www.lagrangerouge.org/saison-culturelle/jeune-public/spectacles,theme-16.htm?archive=&cle_article=1697803407#cle_article_1697803407 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45906 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Lieu Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71) Adresse 10, Place du 19 Mars 1962 Le Bourg, 71470 Montpont-en-Bresse, France

