Bal de Printemps Le Bourg, Montpont En Bresse (71), 8 avril 2023, . Bal de Printemps Samedi 8 avril, 20h30 Le Bourg, Montpont En Bresse (71) 12€ /10€ Le bal de printemps revient cette année avec les groupes Rébédjo, et Balabul et Rémi Geffroy.La Grange Rouge vous propose un stage d’accordéon diatonique avant le bal.Au programme :14h-17h : stage d’accordéon diatonique avec Rémi Geffroy – Salle de l’Hutau de la Grange RougeCe stage permet d’enrichir et de personnaliser son interprétation. Niveau : moyen-confirmé – Inscription 20h30 – 1h : bal de printemps avec Rébédjo, Balabul et Rémi Geffroy – Salle des fêtes de Montpont en BresseTARIFS :Stage : 15€ / 12€* : Inscription Entrée Bal : 12€ / 10€* : vente sur place source : événement Bal de Printemps publié sur AgendaTrad Le Bourg, Montpont En Bresse (71) Salle des Fêtes Le Bourg, 71470 Montpont En Bresse, France [{« link »: « https://www.lagrangerouge.org/saison-culturelle/musiques-danse/stages,theme-7.htm?archive=&cle_article=1673359657#cle_article_1673359657 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41555 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

