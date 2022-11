12 h de bal Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71), 19 novembre 2022, .

12 h de bal Samedi 19 novembre, 10h00 Le Bourg, Montpont-en-Bresse (71)

entrée libre

avec Bal à trois, Balabul, Les Pommiers du bas, Les Soufflets de bise, Madohej, Pountitoo et RéBéDJO

12H DE BAL

Samedi 19 novembre 2022 Salle des fêtes de Montpont-en-Bresse

10h-13h : Stage de contredanses anglaises avec Jean Averly

Les contredanses anglaises sont des danses collectives à figures, qui revêtent diverses formes :- ronde pour autant de couples que l’ on veut .- longways : une rangée d’ hommes face à une rangée de femmes. Les longways peuvent être pour 3, 4, 5… couples ou pour « as many as will »- square dance : 4 couples chacun sur le côté d’ un carré comme dans le quadrille.- quadrette : un couple face à un autre couple.

Ces danses, connues en Angleterre sans doute déjà depuis le 16ème siècle, ne demandent généralement pas de pas particuliers, simplement une marche dans le tempo, plus facile à pratiquer avec des chaussures souples.

On y insiste sur l’ attention à son (sa) partenaire, aux autres, à la musique, de façon à y prendre collectivement du plaisir.Outre celles répertoriées et publiées en Angleterre aux 17ème et 18ème siècles on pratique de nos jours des contredanses « modernes » composées aux 19ème, 20ème et… 21ème siècle, dont certaines en rythme ternaire (pas de valse).La contredanse anglaise, disait Yvon Guilcher, c’ est tellement bon que ça devrait être interdit!.

Inscriptions obligatoires

Tarif : 18€ / 15€

——————————–

REPAS DU MIDI

Réservation obligatoire

——————————-

Puis place aux 12h de bal !

De 14h à 2h du matin, la scène sera investie par des groupes de Bresse et d’ailleurs.

La programmation est en cours, vous pourrez retrouver notamment : Bal à trois, Pountitoo, Madohej, Rébédjo, Balabul, Les Pommiers du bas, les Soufflets de bise…etc.

PARTICIPATION LIBRE

SANS RESERVATION

INFOS :

La Grange Rouge 03 85 75 85 83 – poleculturel@lagrangerouge.org

