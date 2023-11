Téléthon Le bourg Montoldre, 3 décembre 2023, Montoldre.

Montoldre,Allier

Le comité des fêtes avec la collaboration de l’AMPA organisent le 31ème Téléthon.

2023-12-03 09:00:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. .

Le bourg Salle Fernand Blanchet

Montoldre 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des fêtes and AMPA organize the 31st Telethon

El Comité de Fetes y el AMPA organizan el 31º Telemaratón

Das Festkomitee organisiert in Zusammenarbeit mit der AMPA den 31. Telethon

