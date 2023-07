Fête communale de la Saint Eustache Le Bourg Montillières-sur-Orne, 10 septembre 2023, Montillières-sur-Orne.

Montillières-sur-Orne,Calvados

Cérémonies officielles de la commune à partir de 11h, concert à partir de 15h, repas (sur réservation), buvette, tombola..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 . .

Le Bourg

Montillières-sur-Orne 14210 Calvados Normandie



Official municipal ceremonies from 11am, concert from 3pm, meal (booking required), refreshment bar, tombola.

Ceremonias oficiales de la ciudad a partir de las 11.00 horas, concierto a partir de las 15.00 horas, comida (previa reserva), bar de refrescos, tómbola.

Offizielle Zeremonien der Gemeinde ab 11 Uhr, Konzert ab 15 Uhr, Essen (mit Reservierung), Getränkestand, Tombola.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité