Journées du Patrimoine : Visite de l’église Saint-Christophe Le Bourg Montferrand-du-Périgord, 17 septembre 2023, Montferrand-du-Périgord.

Montferrand-du-Périgord,Dordogne

Dimanche 17 septembre à 10h et 14h, venez nombreux découvrir l’église Saint Christophe à l’occasion des journées européennes patrimoine . Au programme : visite guidée orientée sur la peinture italienne de la fin du XVe siècles..

Le Bourg Place de Montferrand

Montferrand-du-Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday September 17 at 10am and 2pm, come and discover the Saint Christophe church on the occasion of the European Heritage Days. On the program: a guided tour focusing on late 15th-century Italian painting.

El domingo 17 de septiembre, a las 10.00 y a las 14.00 horas, venga a descubrir la iglesia de Saint Christophe en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio. En el programa: una visita guiada centrada en la pintura italiana de finales del siglo XV.

Am Sonntag, den 17. September um 10 Uhr und 14 Uhr können Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Saint Christophe besichtigen. Auf dem Programm steht eine Führung, die sich auf die italienische Malerei des späten 15. Jahrhunderts konzentriert.

Mise à jour le 2023-09-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides