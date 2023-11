Soirée jeux, à Montdoumerc Le bourg Montdoumerc, 8 décembre 2023, Montdoumerc.

Montdoumerc,Lot

Des jeux pour se retrouver : ping-pong, jeux de plateau, cartes… Convivialité et fun !.

2023-12-08 20:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Le bourg

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie



Games to get together: table tennis, board games, cards… Fun and conviviality!

Juegos de convivencia: tenis de mesa, juegos de mesa, cartas… ¡Diversión y convivencia!

Spiele, um sich zu treffen: Tischtennis, Brettspiele, Karten… Geselligkeit und Spaß!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT CVL Lalbenque – Limogne