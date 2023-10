Marché de Noël à Montdoumerc Le bourg Montdoumerc, 26 novembre 2023, Montdoumerc.

Montdoumerc,Lot

De nombreux exposants, d’artisans et de créateurs ! Et du vin chaud !.

2023-11-26 09:00:00 fin : 2023-11-26 . EUR.

Le bourg

Montdoumerc 46230 Lot Occitanie



Lots of exhibitors, craftspeople and designers! And mulled wine!

Muchos expositores, artesanos y diseñadores Y vino caliente

Zahlreiche Aussteller, Kunsthandwerker und Designer! Und Glühwein!

Mise à jour le 2023-10-18 par OT Cahors – Vallée du Lot