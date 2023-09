Marché de Noël de Montcuq Le bourg Montcuq-en-Quercy-Blanc, 15 décembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Venez rencontrer les artisans présents pour le marché de Noël de Montcuq qui se déroulera pendant 5 jours..

2023-12-15 fin : 2023-12-20 . EUR.

Le bourg

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



Come and meet the artisans at the 5-day Montcuq Christmas Market.

Venga a conocer a los artesanos que participan en el mercado navideño de Montcuq, que se celebrará durante 5 días.

Treffen Sie die Kunsthandwerker, die auf dem fünftägigen Weihnachtsmarkt in Montcuq vertreten sind.

Mise à jour le 2023-09-13 par OT CVL Castelnau-Montratier