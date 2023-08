Festival « La Rue des Enfants » à Montcuq: Les Spectacles pour les tout-petits Le bourg Montcuq-en-Quercy-Blanc, 9 septembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Pendant ces deux jours de fête, les tout-petits ne seront pas oubliés et des spectacles leur seront spécialement consacrés. Les nombres de places sont limités..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . EUR.

Le bourg

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



During these two days of festivities, the little ones will not be forgotten, and there will be special shows dedicated to them. Places are limited.

Durante estos dos días de fiesta, no nos olvidaremos de los más pequeños y habrá espectáculos especiales para ellos. Las plazas son limitadas.

Während des zweitägigen Festes werden auch die Kleinsten nicht vergessen und es gibt spezielle Aufführungen für sie. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

