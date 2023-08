Festival « La Rue des Enfants » à Montcuq: Les concerts du samedi soir Le bourg Montcuq-en-Quercy-Blanc, 9 septembre 2023, Montcuq-en-Quercy-Blanc.

Montcuq-en-Quercy-Blanc,Lot

Le samedi soir, le chapiteau du village des enfants accueillera deux concerts.

2023-09-09 19:00:00 fin : 2023-09-09 22:30:00. EUR.

Le bourg

Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie



On Saturday evening, the Children’s Village tent will host two concerts

El sábado por la noche, la carpa de la Aldea de los Niños acogerá dos conciertos

Am Samstagabend finden im Zelt des Kinderdorfs zwei Konzerte statt

