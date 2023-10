Octobre rose : marche rose Le bourg Montcaret, 15 octobre 2023, Montcaret.

Montcaret,Dordogne

Une marche de 6km est organisé dans le cadre du mois d’Octobre Rose, en partenariat avec la municipalité de Montcaret.

Rdv à 09h45 au terrain de pétanque, départ à 10h.

Des rafraîchissements sont offerts sur place. L’intégralité des dons sera reversée à La Ligue contre le cancer..

Le bourg Terrain de pétanque

Montcaret 24230 Dordogne



A 6km walk is organized as part of Pink October, in partnership with the municipality of Montcaret.

Meeting at 09.45 am at the petanque ground, departure at 10 am.

Refreshments available on site. All donations will go to La Ligue contre le cancer.

En el marco del Octubre Rosa, se organiza una marcha de 6 km en colaboración con el Ayuntamiento de Montcaret.

Punto de encuentro a las 9.45 h en el campo de petanca, salida a las 10 h.

Refrescos in situ. Todos los donativos se destinarán a La Liga contra el Cáncer.

Im Rahmen des Rosa Oktobers wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Montcaret eine 6 km lange Wanderung organisiert.

Treffpunkt: 09:45 Uhr auf dem Bouleplatz, Start: 10:00 Uhr.

Vor Ort werden Erfrischungen angeboten. Alle Spenden gehen an La Ligue contre le cancer.

