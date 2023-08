La Cabri’ole 2023 Le Bourg Montcabrier, 27 août 2023, Montcabrier.

Montcabrier,Lot

Se déroulant dans le cadre de la fête votive, la Cabriole c’est une course d’obstacles fun et drôle: murs de pneus, ventrigliss, poudre colorée , bottes de paille…. accessible à tous.

2023-08-27 16:00:00 fin : 2023-08-27 . EUR.

Le Bourg

Montcabrier 46700 Lot Occitanie



Taking place as part of the Fête Votive, the Cabriole is a fun obstacle course featuring tire walls, ventrigliss, colored powder and straw bales…. accessible to all

En el marco de la fiesta votiva, la Cabriole es una divertida carrera de obstáculos: muros de neumáticos, ventrigliss, polvo de colores, balas de paja…. accesible a todos

Die Cabriole ist ein lustiger und witziger Hindernislauf, der im Rahmen des Volksfestes stattfindet: Reifenwände, Ventrigliss, farbiges Pulver, Strohballen…. für alle zugänglich

Mise à jour le 2023-08-23 par OT CVL Vignoble