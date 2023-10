Concours de Belote Le Bourg Montaigu-le-Blin, 30 novembre 2023, Montaigu-le-Blin.

Montaigu-le-Blin,Allier

Buvette et pâtisseries sur place. Vous pouvez tenter votre chance à la tombola de l’association » Les amis de Montaigu ».

2023-11-30 14:00:00 fin : 2023-11-30 . EUR.

Le Bourg

Montaigu-le-Blin 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Refreshments and pastries on site. You can try your luck at the tombola of the association « Les amis de Montaigu »

Refrescos y bollería in situ. Puede probar suerte en la tómbola organizada por la asociación « Les amis de Montaigu »

Getränke und Gebäck vor Ort. Sie können Ihr Glück bei der Tombola des Vereins « Les amis de Montaigu » versuchen

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire