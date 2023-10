Quine par le club des aînés Le bourg Monbazillac, 12 novembre 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Le Cépage d’Or de Monbazillac ‘de Générations Mouvement Dordogne organise une quine avec de nombreux lots ( Bons d’achat, pièces de viande, jambon, bouteilles de vin, etc…)

Tarif : 1 € le carton ( 13 parties )

Divers : Bourriche – Buvette – Crêpes.

2023-11-12 fin : 2023-11-12 . .

Le bourg Salle des fêtes

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Le Cépage d’Or de Monbazillac ‘de Générations Mouvement Dordogne organizes a quine with many prizes (vouchers, meat, ham, bottles of wine, etc…)

Price: 1 ? per box (13 games)

Miscellaneous: Bourriche – Buvette – Crêpes

La « Cépage d’Or de Monbazillac » de Générations Mouvement Dordogne organiza una quine con muchos premios (vales de compra, cortes de carne, jamón, botellas de vino, etc.)

Precio: 1€ por caja (13 juegos)

Varios: Snack bar – Refresco bar – Tortitas

Le Cépage d’Or de Monbazillac ‘de Générations Mouvement Dordogne organise une quine avec de nombreux lots ( Bons d’achat, pièces de viande, jambon, bouteilles de vin, etc…)

Preis: 1 ? pro Karton ( 13 Partien )

Verschiedenes: Bourriche – Buvette – Crêpes

Mise à jour le 2023-10-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides