Monbazillac Concert UMB et UMM Le bourg Monbazillac, 30 septembre 2023, Monbazillac. Monbazillac,Dordogne L’union musicale bergeracoise (orchestre d’harmonie de Bergerac) invite l’union musicale de Marmande.

Entrée libre dans la limite des places disponibles..

Le bourg Salle des fêtes

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Union musicale bergeracoise (Bergerac brass band) invites Union musicale de Marmande.

Free admission, subject to availability. La Union musicale bergeracoise (banda de viento de Bergerac) invita a la Union musicale de Marmande.

Entrada gratuita, según disponibilidad. Die Union Musicale Bergeracoise (Blasorchester von Bergerac) lädt die Union Musicale de Marmande ein.

Die Union Musicale Bergeracoise (Blasorchester von Bergerac) lädt die Union Musicale de Marmande ein.

Freier Eintritt im Rahmen der verfügbaren Plätze.

