Concert de rock avec Matt Le Bourg Monbazillac, 16 juillet 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Les « estivales de la Maison Vari » reprennent ! Premier concert, dimanche 16 juillet, à 20 heures, avec Matt. Au programme : du rock, du blues, du français, de l’anglais..

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

Le Bourg Maison Vari

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « estivales de la Maison Vari » are back! First concert, Sunday July 16, 8pm, with Matt. On the program: rock, blues, French and English.

¡Vuelve el festival de verano Maison Vari! Primer concierto, domingo 16 de julio, 20.00 h, con Matt. En el programa: rock, blues, francés e inglés.

Die « Sommerspiele des Maison Vari » beginnen wieder! Erstes Konzert am Sonntag, den 16. Juli, um 20 Uhr mit Matt. Auf dem Programm stehen Rock, Blues, Französisch und Englisch.

