9e Fête de la Noix à Molieres Le Bourg Molières, 5 novembre 2023, Molières.

Molières,Dordogne

L’association des Ainés Ruraux de Molières vous invite à sa 9e fête de la noix le dimanche 05 novembre 2023.

Vente de noix, marché paysan, producteurs (safran, cèpes, vin, châtaignes, pruneaux, gâteaux, pates de fruits, nougats, viande, canard gras, huile confitures, formage etc.) ;

Fleurs, plants arbustes et fruits rouges ;

Artisans sculpteurs sur bois ;

Pantoufles charentaises ;

Cadeaux ;

Décoration porcelaine ;

Fabrication de jus de pomme ;

Démonstration de locomotive ;

Bijoux Artisanaux.

Restauration sur place (plats chauds, hamburgers, crêpes etc.)

Possibilité de déguster dans la salle des fêtes chauffée avec buvette..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . .

Le Bourg

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Association des Ainés Ruraux de Molières invites you to its 9th Walnut Festival on Sunday, November 05, 2023.

Walnut sales, farmers’ market, producers (saffron, porcini mushrooms, wine, chestnuts, prunes, cakes, fruit pastes, nougats, meat, duck fat, oil, jams, formage etc.);

Flowers, shrubs and berries;

Woodcarvers ;

Charentais slippers ;

Gifts ;

Porcelain decoration ;

Apple juice making ;

Locomotive demonstration;

Handcrafted jewelry.

On-site catering (hot dishes, hamburgers, crêpes etc.)

Possibility of tasting in the heated village hall with refreshment bar.

La Association des Ainés Ruraux de Molières le invita a su 9ª Fiesta de la Nuez el domingo 05 de noviembre 2023.

Venta de nueces, mercado de agricultores, productores (azafrán, setas porcini, vino, castañas, ciruelas pasas, pasteles, pastas de frutas, turrones, carne, pato cebado, aceite, mermeladas, formage, etc.);

Flores, arbustos y bayas;

Talladores de madera;

Zapatillas de Charentaise;

Regalos ;

Decoración de porcelana;

Producción de zumo de manzana;

Demostración de locomotoras;

Joyería artesanal.

Catering in situ (platos calientes, hamburguesas, tortitas, etc.)

Posibilidad de degustación en la sala climatizada del pueblo con bar de refrescos.

Die Association des Ainés Ruraux de Molières lädt Sie zu ihrem 9. Walnussfest am Sonntag, den 05. November 2023 ein.

Verkauf von Walnüssen, Bauernmarkt, Produzenten (Safran, Steinpilze, Wein, Kastanien, Pflaumen, Kuchen, Fruchtpasteten, Nougat, Fleisch, Fette Ente, Öl Marmeladen, Formung usw.) ;

Blumen, Setzlinge Sträucher und Beerenobst ;

Handwerker, die Holzschnitzereien herstellen ;

Pantoffeln aus der Charente ;

Geschenke;

Porzellandekoration ;

Herstellung von Apfelsaft ;

Vorführung von Lokomotiven ;

Handgemachter Schmuck.

Verpflegung vor Ort (warme Gerichte, Hamburger, Crêpes usw.)

Möglichkeit, im beheizten Festsaal mit Getränkestand zu probieren.

Mise à jour le 2023-07-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides