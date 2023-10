Halloween à Moliéres le Bourg Molières, 31 octobre 2023, Molières.

Molières,Dordogne

A 18h30, rendez-vous sur la place pour aller effrayer les habitants. 18h30, rendez-vous au Poquelin : coktails avec ou sans alcool, soupe au potimarron et ses croutons, en musique..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

le Bourg

Molières 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



At 6:30 p.m., meet on the square to scare the locals. 6:30 pm, meet at Le Poquelin: alcoholic and non-alcoholic cocktails, pumpkin soup and croutons, with music.

A las 18.30 h, encuentro en la plaza para ir a asustar a los lugareños. a las 18.30 h, encuentro en Le Poquelin para degustar cócteles con o sin alcohol, sopa de calabaza y picatostes, con música.

Um 18:30 Uhr treffen Sie sich auf dem Platz, um loszuziehen und die Bewohner zu erschrecken. 18:30 Uhr, Treffpunkt im Poquelin: Cocktails mit oder ohne Alkohol, Kürbissuppe mit Croutons, Musik.

Mise à jour le 2023-10-17 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides