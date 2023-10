Téléthon : randonnée pédestre Le bourg Minzac, 12 novembre 2023, Minzac.

Minzac,Dordogne

Randonnée pédestre organisée par le Club de loisirs avec début des inscriptions à la salle des fêtes de Minzac à 9h pour un départ à 10h. Ravitaillement offert !

Tarif : 3 euros..

2023-11-12

Le bourg Salle des fêtes

Minzac 24610 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hiking organized by the Club de Loisirs. Registration opens at Minzac village hall at 9am, with a 10am start. Refreshments provided!

Price: 3 euros.

Caminata organizada por el Club de loisirs. Las inscripciones se abren a las 9 h en el ayuntamiento de Minzac y la caminata comienza a las 10 h. Refrescos incluidos

Precio: 3 euros.

Vom Freizeitclub organisierte Wanderung mit Beginn der Einschreibungen im Festsaal von Minzac um 9 Uhr für einen Start um 10 Uhr. Verpflegung wird angeboten!

Preis: 3 Euro.

