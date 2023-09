Marché de Noël de Meyssac Le Bourg Meyssac, 9 décembre 2023, Meyssac.

Meyssac,Corrèze

Depuis 28 ans lors du second week-end de l’Avent, les places et les ruelles médiévales aux abords de la Halle du 18ème transforment Meyssac en un lien magique. Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023, un petit village de chalets prendra place une fois de plus au cœur du bourg pour fêter Noël..

Le Bourg

Meyssac 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



For the past 28 years, on the second weekend of Advent, the medieval squares and lanes around the 18th-century Halle transform Meyssac into a magical place. On Saturday 9th and Sunday 10th December 2023, a small village of chalets will once again be set up in the heart of the town to celebrate Christmas.

Desde hace 28 años, el segundo fin de semana de Adviento, las plazas y callejuelas medievales en torno al mercado cubierto del siglo XVIII transforman Meyssac en un lugar mágico. El sábado 9 y el domingo 10 de diciembre de 2023, un pequeño pueblo de chalets volverá a instalarse en el corazón de la ciudad para celebrar la Navidad.

Seit 28 Jahren verwandeln die mittelalterlichen Plätze und Gassen rund um die Markthalle aus dem 18. Jahrhundert Meyssac am zweiten Adventswochenende in eine magische Verbindung. Am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Dezember 2023 wird wieder ein kleines Dorf aus Hütten im Herzen der Stadt aufgebaut, um Weihnachten zu feiern.

