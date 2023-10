Randonnée : le tour de Vitray-Meaulne Le Bourg Meaulne-Vitray, 15 octobre 2023, Meaulne-Vitray.

Meaulne-Vitray,Allier

L’association Vitray Festivités organise une randonnée pédestre au départ de Vitray et passant par la Forêt de Tronçais..

2023-10-15 08:00:00 fin : 2023-10-15 . .

Le Bourg Salle des Fêtes Vitray

Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Vitray Festivités association is organizing a hike from Vitray through the Forêt de Tronçais.

La asociación Vitray Festivités organiza una marcha que parte de Vitray y pasa por el Forêt de Tronçais.

Der Verein Vitray Festivités organisiert eine Wanderung von Vitray aus durch den Forêt de Tronçais.

Mise à jour le 2023-10-10 par OTI Vallée du Coeur de France