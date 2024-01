Concert « Cocktail Jazz Quintet » Le Bourg Mayrinhac-Lentour, vendredi 26 janvier 2024.

Mayrinhac-Lentour Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

« Cocktail Jazz » c’est la rencontre d’un trio renommé -Piano, contrebasse, batterie et de deux solistes « cuivres », sax / flûte et trompette / bugle, ayant l’expérience de grands orchestres de Jazz tels que le « Swing machine big band ». Cette greffe réussie ajoute à la rythmique d’origine, une palette sonore particulièrement riche qui permet d’aborder un large répertoire, instrumental et chanté, des grands standards du Jazz et de la Bossa Nova que vous reconnaîtrez au cours de cette soirée. Louis Armstrong, Stan Getz, Miles Davis, Carlos Jobim, Jazz Messengers, Horace Silver, Claude Nougaro…

EUR.

Le Bourg Salle des fêtes

Mayrinhac-Lentour 46500 Lot Occitanie



