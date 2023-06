Fête de la musique Le bourg Mauves-sur-Huisne, 21 juin 2023, Mauves-sur-Huisne.

Mauves-sur-Huisne,Orne

Fête de la musique organisée par l’association socio-culturelle Malva. Venez avec les pipeaux, les grelots, le piano, la banjo, l’harmonica, la violon, les chansons pour chanter… Et de quoi boire et manger si la soirée se prolonge !.

2023-06-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-21 . .

Le bourg Petit jardin

Mauves-sur-Huisne 61400 Orne Normandie



Music festival organized by the Malva socio-cultural association. Come along with pipes, bells, piano, banjo, harmonica, fiddle, songs to sing… And plenty to eat and drink if the evening goes on!

Festival de música organizado por la asociación sociocultural Malva. Ven con tus gaitas, campanas, piano, banjo, armónica, violín y canciones para cantar… ¡Y mucho que comer y beber si la velada se alarga!

Musikfest, organisiert von der soziokulturellen Vereinigung Malva. Kommen Sie mit Pfeifen, Schellen, Klavier, Banjo, Mundharmonika, Geige, Liedern zum Mitsingen… Und etwas zu essen und zu trinken, falls der Abend länger dauert!

