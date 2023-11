SOHAM FÊTE SES 30 ANS DE SCÉNE Le bourg Massugas, 19 novembre 2023, Massugas.

Massugas,Gironde

LE DUO SOHAM FÊTE SES 30 ANS DE SCÉNE

Une voix, une guitare, un duo : Dalila Azzouz Laborde et Christian Laborde.

Partenaires dans la vie et sur scène, le couple fait des étincelles sonores.

Ce duo de virtuoses en plein accord, célèbrera ses trente années de scène, avec de nouvelles chansons en prime !

Alors ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur et appréciez cette main tendue pleine d’humanite et d’espoir, car tout cela nous amène au-dela de la musique…

Pensez à réserver..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:30:00. EUR.

Le bourg Salle d’échanges et rencontres culturels

Massugas 33790 Gironde Nouvelle-Aquitaine



THE SOHAM DUO CELEBRATES 30 YEARS ON STAGE

A voice, a guitar, a duo: Dalila Azzouz Laborde and Christian Laborde.

Partners in life and on stage, the pair create a sparkling sound.

This duo of virtuosos will be celebrating thirty years on stage, with new songs to boot!

So open your ears, open your hearts, and enjoy this outstretched hand full of humanity and hope, because it all leads us beyond the music?

Don’t forget to book.

EL DÚO SOHAM CELEBRA 30 AÑOS SOBRE LOS ESCENARIOS

Una voz, una guitarra, un dúo: Dalila Azzouz Laborde y Christian Laborde.

Compañeros en la vida y en el escenario, la pareja crea chispas de sonido.

Este dúo de virtuosos celebra sus treinta años sobre los escenarios con nuevas canciones

Así que abra los oídos, abra el corazón y disfrute de esta mano tendida llena de humanidad y esperanza, porque todo esto nos lleva más allá de la música..

No olvide reservar.

DAS DUO SOHAM FEIERT SEIN 30-JÄHRIGES BÜHNENJUBILÄUM

Eine Stimme, eine Gitarre, ein Duo: Dalila Azzouz Laborde und Christian Laborde.

Als Partner im Leben und auf der Bühne sorgt das Paar für funkensprühende Klänge.

Dieses Duo von Virtuosen in voller Übereinstimmung feiert sein 30-jähriges Bühnenjubiläum mit neuen Liedern als Bonus!

Öffnen Sie also Ihre Ohren, öffnen Sie Ihr Herz und genießen Sie diese ausgestreckte Hand voller Menschlichkeit und Hoffnung, denn all das führt uns über die Musik hinaus?

Denken Sie an eine Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-31 par OT du Pays Foyen